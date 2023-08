Piattaforme online | in vigore decalogo dell’Unione europea

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) –, inilche indica obblighi e condizioni per chi opera nel digitale. Il nuovo regolamento introduce norme che tutelano i consumatori, potenziando tracciabilità e controlli. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Si tratta dunque di un progetto che guarda sia al futuro che al presente, trae digitale terrestre. Per il resto, potrebbe magari interessarvi fare riferimento direttamente al ...L'uso pervasivo dei social media amplifica questi problemi, fornendoche possono ... Il dilagare della pornografia, a cui gli adolescenti possono accedere con estrema facilità, pone ...... in - game chat (35%), articoli su siti di news (68%) e sottotitoli di video(68%). Su pc e ...presentazione di libri sui social dove l'hashtag BoohTok ha la meglio rispetto ad altre, ...

I nuovi obblighi UE cambieranno le piattaforme online: ecco come Agenda Digitale

Piattaforme online, in vigore il decalogo dell'Unione europea che indica obblighi e condizioni per chi opera nel digitale. Il nuovo regolamento introduce norme che tutelano i consumatori, potenziando ...Quali sono le nuove piattaforme online che aiutano nella ricerca di un nuovo lavoro, come funziona e a chi sono destinate: ecco le novità ...