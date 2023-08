Piantedosi | Caivano? Contro piazze droga successi quotidiani

Contro le piazze di spaccio come quella dil'attività delle forze dell'ordine "fa segnare quotidianamente successi e risultati molto importanti".Per il ministro dell'Interno, Matteo, non è colpa delle istituzioni se aci sono problemi di criminalità e spaccio. Contro le piazze di ripartizione della droga, come quella del comune nel Napoletano, secondo il ...Il Ministro degli Interni Matteo, dopo la vicenda della violenza subita dalle due cuginette di 10 e 12 anni all'interno del Parco Verde di, e dello stupro di Palermo , ai margini di una iniziativa per la donazione ...

Stupro Caivano, Piantedosi: "Problema culturale e sociale, non basta reprimere" Ottopagine

Contro le piazze di spaccio come quella di Caivano l'attività delle forze dell'ordine "fa segnare quotidianamente successi e risultati molto importanti". (ANSA) ...Il ministro dell'Interno: "Sono fatti che riguardano sicuramente i temi della sicurezza ma che coinvolgono pure l'educazione dei ragazzi e il mondo della scuola" ...