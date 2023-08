Phisikk du role – L’importanza di chiamarsi Ernesto

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) Sono figlio di un deputato. Sono stato deputato io stesso più volte, e ho un fratello che fa politica nelle assemblee elettive di territorio. Come dire: una famiglia che dà del tu alla rappresentanza elettiva. Una parte fondamentale della mia esperienza politica si è svolta con il voto di preferenza che, come dovrebbe essere noto, è oggi la regola a tutti i livelli di rappresentanza tranne che al parlamento nazionale (dove vige la lista bloccata, cioè il cittadino non può scegliere il suo candidato). Tuttavia anche il Parlamento fino al 1992 ha goduto dello stesso meccanismo di selezione, messo nelle mani del cittadino e non del capo-bastone come oggi. Ricordo che, soprattutto all’inizio della mia esperienza, ho dovuto ascoltare qualche commento malevolo, messo in giro dagli oppositori interni ed esterni alla mia parte politica, sul fatto che potesse sorgere una dinastia politica ...