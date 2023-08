(Di domenica 27 agosto 2023) Continua a diminuire il numero deglipresenti in Italia. Basti pensare che dal 2012 sono scesi di quasi 325unità (-17,4%); in questi ultimi 10solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all’anno precedente. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Inps, nel 2022 si contavano 1.542.299. L’analisi è dell’ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Nell’ultimo decennio sono state Vercelli e Teramo le province che, entrambe con il -27,2%, hanno registrato la variazione negativa più elevata d’Italia. Seguono Lucca con il -27%, Rovigo con il -26,3% e Massa-Carrara con il -25,3%. Flessioni più contenute a Trieste con -3,2%, Napoli (-2,7%) e Bolzano (-2,3%). In termini assoluti le province che hanno registrato le “perdite” più importanti sono state ...

... è persino diminuito: era pari a 21.euro all'anno nel 1995, è di 21.081 euro nel 2021, secondo ...di trasporto collettivi e pubblici (treni e autobus) faticano a riconquistare i passeggerinei ...... è persino diminuito: era pari a 21.euro all'anno nel 1995, è di 21.081 euro nel 2021, secondo ...di trasporto collettivi e pubblici (treni e autobus) faticano a riconquistare i passeggerinei ...

Persi 325 mila artigiani in 10 anni. A Bergamo 8.441 BergamoNews.it

Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Dal 2012 sono scesi di quasi 325 mila unità (-17,4 per cento) e in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aument ...La famiglia ha dovuto sborsare 2.800 euro per una nuova villa e 125 euro per il viaggio, più altri 325 euro spesi per un'auto a noleggio. Neil Bray, direttore di banca, ha raccontato che si trattava ...