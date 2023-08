Perché sono apparsi cimiteri di auto elettriche abbandonate in Cina

Leggi su quifinanza

(Di domenica 27 agosto 2023) I video suidiinhanno fatto il giro del mondo, spesso accompagnati da didascalie sbagliate o volutamente fuorvianti per confermare fake news riguardo la salute del mercato dell’motive globale. Le immaginireali: nella potenza orientale cisiti in cui giacciono centinaia – e non decine di migliaia, come si è letto da qualche parte – di e-car. Effettivamente testimoniano la crisi di un intero settore, che non è quello della produzione di macchine alimentate con alternative ai carburanti fossili. Scopriamo dunque cosa sta succedendo alle porte delle metropoli in Estremo Oriente. La verità sullenei campi in ...