Pentathlon | Mondiali Bath 2023 | Giorgio Malan decimo nella finale maschile Oro al britannico Joseph Choong

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Si piazza alpostoindividualedeidimoderno, in corso a, in Gran Bretagna: oro al padrone di casadavanti al messicano Emiliano Hernandez, il quale conquista l’argento ed il pass olimpico per Parigi 2024, ed all’egiziano Mohanad Shaban, di bronzo. Il messicano è l’unico a staccare il pass per i Giochi in quanto il(d’argento ai Giochi Europei dietro a) e l’egiziano (vittorioso nelle Finali di Coppa del Mondo) ne erano già in possesso: in questo modo diventano 9 le carte olimpiche che verranno ...