Pentathlon moderno | Italia nella leggenda ai Mondiali di Bath | Micheli oro | Sotero argento

(Di domenica 27 agosto 2023)delfemminileaidi, in Inghilterra, dove Elenae Alicehanno conquistato, rispettivamente, la medaglia d’oro e d’a livello iridato, e per la prima volta arriva una clamorosa doppietta tutta azzurra. L’na dei Carabinieri si è confermata campionessa mondiale dopo il trionfo di un anno fa ad Alessandria d’Egitto, mentre per l’azzurra della Fiamme Azzurre si tratta della prima medaglia iridata dopo aver vinto agli Europei di Cracovia di due mesi fa. Il bronzo è andato alla padrona di casa, la britannica Kerenza Bruson. Ha chiuso in tredicesima posizione la terza azzurra in gara, Alessandra Frezza dell’Aeronautica ...

Giorgio Malan è in finale ai Mondiali diin corso di svolgimento a Bath. L'azzurro, impegnato nella semifinale B, ottiene il sesto posto con 1207 punti e riesce a conquistare l'accesso per l'atto conclusivo di domani. ...Ottima giornata per ilitaliano con la campionessa del mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri), la campionessa europea Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) che ...Sono due gli azzurri che accedono alla semifinale dei Mondiali senior di, in corso a Bath, in Inghilterra. Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) hanno superato le qualifiche, mentre è fuori Gianluca Micozzi (Esercito). Costretto ...

Il bronzo è andato alla britannica Bryson ROMA (ITALPRESS) - Elena Micheli e Alice Sotero insieme sul tetto del mondo. Le due italiane ...