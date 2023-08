Pentathlon | Elena Micheli resta sul tetto del mondo! Alice Sotero d’argento | è doppietta ai Mondiali! Italia d’oro a squadre | è apoteosi azzurra!

(Di domenica 27 agosto 2023)dominante ai Mondiali 2023 dimoderno in corso a Bath, in Gran Bretagna:centra un clamoroso back to back, conferma il titolo iridato del 2022 esuldel mondo, ma al suo fianco, al secondo posto conquista la medaglia. Il 13° posto di Alessandra Frezza, infine, consegna all’anche l’oro a: èMedaglia di bronzo individuale e pass olimpico per la britannica Kerenza Bryson, la quale ècon le connazionali Olivia Green, ottava, e Jessica Varley, nona. La medaglia di bronzo a, infine, va all’Ungheria, ...

Ottima giornata per ilmoderno italiano con la campionessa del mondo in caricaMicheli (Carabinieri), la campionessa europea Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) che ...Sono due gli azzurri che accedono alla semifinale dei Mondiali senior dimoderno, in corso a Bath, in Inghilterra. Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (...Micheli (...Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno conquistato il pass per le semifinali ai Mondiali diModerno in corso di ...

Pentathlon, Elena Micheli resta sul tetto del mondo! Alice Sotero d'argento: è doppietta ai Mondiali! Italia d'oro a squadre OA Sport

Sarà Giorgio Malan insieme Alice Sotero, Elena Micheli ed Alessandra Frezza a giocarsi la vittoria al Mondiale di Pentathlon.Leggi tutto Ciclismo, Giro di Polonia 2023, chi sono gli italiani in garaLe azzurre puntano anche la medaglia a squadre ROMA (ITALPRESS) - Tre azzurre in finale con vista sulla medaglia a squadre. L'Italia del ...