Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 27 AGOSTO

(Di domenica 27 agosto 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

Tutti d’accordo sulle tre parole chiave: famiglie, imprese e pensioni. Molto più difficile far tornare i conti. Secondo le prime stime, la manovra 2024 dovrebbe attestarsi sui 30 miliardi di euro.Province, Quota 41, Stretto di Messina e autonomia: le quattro priorità di Salvini per il 2024. La premier vuole rinviare per evitare le previsioni di spesa ...