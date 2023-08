Pellai | “Comprendere i bisogni dei figli | attenzione alla dicotomia tra vita reale e virtuale”

(Di domenica 27 agosto 2023) Viviamo tempi senza precedenti, tempi in cui la dimensioneè ormai intrinsecaquotidianità dei nostri. Una realtà che ha suscitato forti preoccupazioni, soprattutto in relazione all'educazione dei più giovani. Alberto, medico e psicoterapeuta, ha offerto uno spaccato lucido e profondo su questo tema durante il Meeting di Rimini. L'articolo .

... commentando a margine del Meeting di Rimini, i diversi casi di cronaca in Italia."Siamo la prima generazione di educatori e genitori - ha detto- che crescono figli che hanno due vite, una ...... limitando la possibilità di esplorare eappieno il proprio corpo. " Non è senza ... " Tutto troppo presto " , audiolibro di Albertoletto da Saverio Indrio, è un ottimo ...... limitando la possibilità di esplorare eappieno il proprio corpo. " Non è senza ... " Tutto troppo presto " , audiolibro di Albertoletto da Saverio Indrio, è un ottimo ...

Rimini, 26 ago. (askanews) - Stiamo vivendo vere e proprie "emergenze educative legate alla vita online" dei pre-adolescenti, per questo genitori ed educatori devono "acquisire una nuova consapevolezz ...