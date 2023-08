Pavard | tre i nomi a cui il Bayern Monaco pensa per il futuro – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Inter aspetta il via libera delper Benjamin. Il francese è stato chiaro, i bavaresi stanno lavorando sul mercato per trovare un sostituto. ALTERNATIVE – Ilal sostituto di Benjamin, che vuole solamente l’Inter. Il calciatore ha mancato gli ultimi due allenamenti per problemi alla schiena, ma è chiaro che stia spingendo per l’addio alla squadra di Thomas Tuchel. I bavaresi si stanno muovendo sul mercato e cercano di colmare la lacuna creata dal francese. Le alternative individuate sono tre: Geertruida del Feyenoord, Bella-Kotchap del Southampton e Chalobah del Chelsea. Quest’ultimo è il pallino del tecnico tedesco, che vorrebbe questa soluzione. fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia Inter-News - Ultime notizie ...