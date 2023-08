Pavard non convocato | sua volontà chiara! L’Inter resta vigile

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023)non è statoin Bayern Monaco-Augusta, così come da previsione. Il difensore francese ha le idee chiare riguardo il suo futuro. NON– Benjaminha in testa solo, ecco spiegato il motivo per cui non sarà presente neanche in panchina in Bayern Monaco-Augusta. Il difensore francese è stato escluso dai convocati perché, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sta spingendo per venire a Milano. Fonte: Fabrizio Romano Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati