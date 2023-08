Pavard escluso da Bayern Monaco-Augusta! Le formazioni ufficiali

(Di domenica 27 agosto 2023) Sono appena uscite ledi-Augusta, in campo alle 17:30. Benjamin, obiettivo ormai dichiarato dall’Inter, non sarà presente neanche in panchina.SENZA– LA FORMAZIONE UFFICIALE(4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Coman, Gnabry; Kane.In panchina: Hulsmann, de Ligt, Choupo-Moting, Muller, Laimer, Gravenberch, Tel, Kratzig, Pavlovic.Allenatore: Thomas Tuchel Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Il Bayern Monaco ha deciso di non convocare Benjaminper la sfida di questo pomeriggio contro l'Ausburg Benjaminnon prenderà parte alla seconda giornata di Bundesliga che vedrà il Bayern Monaco affrontare l'Ausburg. Il difensore francese continua infatti a premere per trasferirsi all'Inter. Secondo ...Ma il Bayern non èche - in caso non dovessero arrivare altri difensori al posto di- decida di puntare su Laimer che gode di grandissima stima sia da parte dell'allenatore che della ...Non èche Ancelotti possa chiedere ai Blancos un profilo alla Bremer, anche per provare ad ... Un nome che è spesso circolato in ottica Real è quello di, ma il difensore del Bayern Monaco ...

Bayern Monaco, Pavard escluso anche per l'Ausburg: vuole l'Inter Calcio News 24

Confermate le indiscrezioni trapelate in mattinata: Benjamin Pavard non figura tra i titolari e nemmeno tra le riserve del Bayern Monaco per la gara odierna di Bundesliga contro l'Augsburg. Il ..."Inter-Pavard: siamo in dirittura d’arrivo. Domani infatti i nerazzurri contano di incassare il via libera da parte del Bayern Monaco per il francese, che dovrebbe sbarcare a Milano martedì, anche se ...