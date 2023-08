Pavard | definita la giornata dell’arrivo! Ultima cosa da capire – TS

Leggi su inter-news

Per Benjaminall'Inter è ormai questione veramente di ore. Lo ribadisce anche Tuttosport, con il Bayern Monaco che ha ulteriormente rassicurato i nerazzurri sulla riuscita dell'operazione. Resta solo dail ruolo del francese per la gara di oggi contro l'Augsburg. IN ARRIVO – Lunedì sera o al più tardi martedì mattina. Queste le tempistiche per l'arrivo di Benjamina Milano, ormai in procinto di diventare un nuovo difensore dell'Inter. Ulteriori rassicurazioni sono arrivate dal Bayern Monaco stesso, che ha trovato in Trevoh Chalobah il suo sostituto. Resta ora soltanto dasesarà convocato per la sfida di oggi contro l'Augsburg, o se non siederà nemmeno in panchina. Fonte: Tuttosport, Simone Togna