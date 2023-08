Patto educativo di corresponsabilità tra scuola | genitori e studenti | a cosa serve | strumenti regolamentari | statutari e organizzativi

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 27 agosto 2023) Si intende per “di” quell’atto, firmato dacontestualmente all'iscrizione a, capace di stabilire una sorta di vincolo contrattuale tra i contraenti (e alunni) attraverso una enucleazione ben definita e circoscritta di principi e comportamenti che la, gli alunni e, naturalmente per essi le famiglie, condividono e si impegnano a onorare. Appassionando in questo percorso tutte le componenti, tale atto contrattuale si presenta, così, come strumento base della reciprocità tra lae la famiglia. Ricordiamo che ad introdurlo è stato il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 che all’articolo 3 denominato “...