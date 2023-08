Palladino | «Inter-Monza ci ha fatto arrabbiare Gagliardini? Voluto io»

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023)sostiene che la vittoria delcontro l’Empoli per 2-0 nel tardo pomeriggio sia arrivata anche grazie al KO all’esordio con l’. L’allenatore dei brianzoli, in conferenza stampa dopo il match dell’U-Power Stadium, elogia anche. RIPRESI – Ilha vinto 2-0 l’Empoli, trovando i suoi primi punti in questa Serie A. L’analisi di Raffaele: «Non direi perfetta, però direi che abbiamouna grande partita come spirito, come intensità, come duelli e come partecipazione. Ho visto una grande settimana da parte dei ragazzi, ho visto fame e cattiveria. Probabilmente la partita con l’ci haancheun po’: avevo visto davvero una bella settimana, poi non a caso ...