Palazzina esplode a Soldano Imperia I Vigili del Fuoco salvano un uomo intrappolato | video

(Di domenica 27 agosto 2023) A) una forte esplosione ha sventrato una. Tre cittadini francesi sono stati coinvolti nell'incidente e hanno riportato ferite. Il personale sanitario del servizio 118 e idelgiunti sul posto hanno lavorato insieme per assicurarsi che i feriti ricevessero l'assistenza necessaria. I primi due feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con elicotteri, in condizioni gravi (codice rosso), mentre il terzo ferito è stato estratto poco dopo e presumibilmente è stato anch'esso trasportato per ricevere cure mediche.

A Soldano, in provincia di Imperia, un'esplosione ha sventrato una palazzina: ci sarebbero tre feriti e una persona ancora bloccata, cause da chiarire ...