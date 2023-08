Pagelle Mondiali atletica oggi | Meucci commovente nella maratona | Chiappinelli promette bene Mangione e Scotti ok nelle 4×400

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023)2023Domenica 27 agosto Yohannes, 7.5: secondain carriera e sfiora la top ten al Mondiale l’ex siepista toscano che piace per coraggio e atteggiamento. Ci ha provato fino alla fine, ha tenuto il ritmo dei primi per i primi 28 km, a 2 km dal traguardo era settimo, poi ha subito il ritorno di chi ha chiuso forte ma l’undicesimo posto è una base molto incoraggiante su cui lavorare. Daniele, 8: esperienza e caparbietà. Gara ad elastico la suaprima parte, lo vedi staccato e dopo poco in testa al gruppo. Quando si stacca definitivamente non perde la calma e inizia a macinare km poco sopra i 3? che lo portano al decimo posto che è non solo il premio alla carriera ma anche l’incentivo a ...