Pagelle Lazio-Genoa 0-1 | voti e tabellino Serie A 2023 24

(Di domenica 27 agosto 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di/2024. Ottima prestazione da parte dei liguri che grazie alla rete mess a segno da Retegui al 16esimo minuto, conquistano un vantaggio che hanno mantenuto per tutto il match. Niente da fare per la formazione di Sarri che firma la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 0 in classifica.(4-3-3): Provedel 5.5; Lazzari 6, Casale, Romagnoli, Marusic 5.5 (66? Pellegrini); Kamada 6 (66? Vecino), Cataldi 6 (78? Castellanos), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5.5 (66? Isaksen), Immobile 5.5, Zaccagni 6. All.: Maurizio Sarri 5(4-3-2-1): Martinez 7.5; Sabelli 6 (85? Martin), Bani 6, Dragusin 6.5, Vasquez 6.5; Frendrup 6, Badelj, Strootmann 6 ...

E invece come in occasione del match con lala squadra non si perde d'animo e carbura come un diesel. Azzeccai tutti i cambi, e porta a casa un punto preziosissimo in un campo estremamente ......(- tabellino ) Milan - Torino (- tabellino ) Domenica 27 agosto 18.30 Fiorentina - Lecce (- tabellino ) Juventus - Bologna (- tabellino ) 20.45- Genoa (-...Alle 20:45 di domenica 27 agostoe Genoa scenderanno in campo all'Olimpico in occasione della seconda giornata di Serie A 2023/... lee le parole dei protagonisti.

Lecce-Lazio, le pagelle Sky Sport

PROVEDEL 5: Primo errore, lo salva il palo: si era fatto scavalcare dal cross innocuo di Vasquez. Secondo errore, Retegui non lo perdona: respinge male (e centralmente) il tiro non irresistibile ...La Lazio perde per uno a zero contro il Genoa all'Olimpico. Seconda sconfitta in due partite per la squadra di Sarri ma che non mostra segnali di miglioramento dopo la trasferta di Lecce. I ...