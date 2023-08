Pagelle Juve-Bologna | Vlahovic non basta | Zirkzee totale VOTI

(Di domenica 27 agosto 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.NTUS: Perin 6, Danilo 5.5, Bremer 5, Alex Sandro 5; Weah 5 (80? Yildiz SV), Fagioli 5 (66? Pogba 5.5), Locatelli 5 (80? McKennie SV), Rabiot 5.5, Cambiaso 5 (66? Iling 6.5);7, Chiesa 5.5 (73? Milik 5). All. Allegri 5.5: Skorupski 6; Posch 6, Beukema 7, Lucumì 7, Lykogiannis 6 (60? Corazza 6); Moro 6.5 (60? Dominguez 6), Aebischer 6 (84? El Azzouzi SV); Ndoye 6.5 (90’+1? Fabbian SV), Ferguson 7, Orsolini 5.5 (60? Karlsson 5.5);7.5. ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: Juventus-Bologna Ledei protagonisti del match tra Juventus e Bologna, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Zirkzee, Ferguson, Beukema FLOP: Locatelli, Weah

