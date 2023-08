Pagelle Italia-Spagna 3-0 volley femminile | Orro poco continua | Sylla è l’anima della squadra

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Missione compiuta, ma quanta fatica per l’che ha sconfitto 3-0 laed accede ai quarti di finale. Tante difficoltà e non solo tecniche per ladi Mazzanti a cui ancora una volta sembra manchino alcune certezze, manchi un pizzico di personalità che serve nei momenti importanti: i tanti cambiamenti portano a questo e sicuramente era in programma questo passaggio ma oggi contro le iberiche l’ha saputo anche sfoderare il carattere al momento giusto, tirandosi fuori, grazie alle sue giocatrici di qualità dai guai in cui si era cacciata con un paio di black out, quelli sì, preoccupanti. Il risultato premia le azzurre, è il sesto 3-0 consecutivo e si guarda avanti con fiducia ma non tutto sta funzionando a dovere.3-0 ...