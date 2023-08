Padovan | «Sanchez piantagrane cosmico! Inter sottoposta a una richiesta»

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023) Anon piace il ritorno diall’e non fa nulla per nasconderlo. Il giornalista rivela come, prima di dare l’OK al bis, la società abbia fatto una domanda al gruppo. CAVALLO DI RITORNO O NO? – Ospite a Sky Sport 24, Giancarloè critico su Alexisdi ritorno all’: «Chi mi conosce sa che non lo valuto bene. Non perché il giocatore non sia valido, ma perché è una minestra riscaldata e undi dimensioni cosmiche. Non era gradito un anno fa da Simone Inzaghi e dalla squadra, che sono stati sottoposti a una: lo volete o no? Hanno deciso di volerlo.non si è comportato bene con l’, perché l’anno scorso ha richiesto cinque milioni di euro di buonuscita. ...