Osimhen è il Drs del Napoli Garcia | lasciaci godere Kvaratskhelia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilbatte il Sassuolo e dopo due giornate è a punteggio pieno e quindi in testa alla classifica con Milan e Verona, in attesa dell’Inter. Gli azzurri vincono 2-0. Calciano due rigori (assegnati da Giua in settimana contestato preventivamente dall’ambiente azzurro): il primo lo segna, il secondo (sull’1-0, quindi a partita aperta) il nigeriano lo regala a Raspadori che lo calcia alle stelle.-Sassuolo sono due partite. La prima dura 52 minuti e illa gioca senzae la vince 1-0 con rigore di. Poi, Maxime Lopez si fa espellere per qualche parola di troppo all’arbitro e si gioca a una porta sola. La squadra didilaga come a lungo si è visto lo scorso anno.finalmente entra e il ...