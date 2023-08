Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2023 | lunedì insidioso per Vergine | spesa per Toro

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 27 agosto 2023) L'diFox del 28è pronto a rivelare che cosa aspettarsi dalle stelle in questa giornata. Ha inizio un'altra settimana e la Luna lascerà la casa del Capricorno per transitare in quella dell'Acquario. C'è chi avrà 24 ore a dir poco insidiose e chi dovrà far fronte ad unaimprevista. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di28, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato (quisettimanale).28diFox: Ariete,, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete del giorno 28 ...