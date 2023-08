Ordine d’arrivo F1 | GP Olanda 2023 | Max Verstappen vince una gara folle | 5° Sainz e Leclerc ritirato

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Il GP d’, tappa del Mondialedi F1, è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Unadi 72 giri nella quale i piloti sono stati messi a dura prova dalle caratteristiche del circuito. Una pista dalla carreggiata non così ampia, fatta di tante curve in successione, di cui due sopraelevate (curva-3 e curva-14). La spesa anche fisica per i racing driver non è stata affatto trascurabile. Le qualifiche avevano visto il solito Maxsiglare l’ottava pole-position stagionale, portando il computo in carriera a 28. Un grande connubio quello tra la RB19 e l’olandese, capace di interpretare le varie fasi del time-attack, con meteo assai variabile, e di fare una differenza notevole rispetto a tutti. Per questo, laodierna era l’occasione giusta per porre un altro punto esclamativo, ...