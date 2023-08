Oppenheimer ha scene post credits?

Leggi su screenworld

(Di domenica 27 agosto 2023) Prima di entrare in sala, molti, fra critici e spettatori, si sono chiesti se, attesissimo film di Nolan attualmente al cinema, avesse. La risa è no, dopo i titoli di coda non ci sonoextra, come del resto in nessuna altra pellicola del regista britannico. Nei suoi 12 film all’attivo, infatti, il regista non ha mai ceduto alla tentazione di assecondare un trend particolarmente apprezzato dal pubblico e che accomuna molti film ad alto budget (basti pensare a quelli della Marvel Cinematic Universe), nemmeno nella sua trilogia del Cavaliere Oscuro, in cui molti speravano e si aspettavanoche anticipassero qualcosa del film successivo. Non sorprende quindi che in un film di ...