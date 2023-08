ONE PIECE | l' emozionante incontro tra Iñaki Godoy e Eiichiro Oda VIDEO

(Di domenica 27 agosto 2023) La star del live-action Netflix di ONEha potuto conoscere di persona il creatore del mangaOda: guardiamo insieme ildell'. In attesa di scoprire come sarà il live-action di ONEin arrivo su Netflix, diamo un'occhiata al commoventein cui il suo protagonista,, incontraOda, il creatore di questo incredibile mondo di fantasia. Oda Sensei Ogni fan di Oneha pensato almeno una volta nella vita che sarebbe davvero forte poter incontrare il suo creatore,Oda. E per un fan in particolare, un fan davvero speciale... Questo pensiero è divenuto realtà....

10 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO!- UN AMICO CORAGGIOSO 18:35 - DUE UOMINI E 1/2 - TERAPIA DI GRUPPO 19:00 - DUE UOMINI E 1/2 - PERCHE' TU MI ODI 19:25 - DUE UOMINI E 1/2 - ...D'altronde stiamo parlando dello stesso team che ha sviluppatoOdyssey, quindi c'è già l'esperienza nel trasporre un manga in un videogioco. Sand Land è un action RPG , per cui dovremo ...8 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO!- LA FURIA DEL DIRETTORE MAGELLAN 18:35 - DUE UOMINI E 1/2 - DITA MAGICHE 19:00 - DUE UOMINI E 1/2 - BLOCCO NON PROPRIO MENTALE 19:25 - DUE UOMINI ...

ONE PIECE 1073: l'insospettabile eroe salvatore di Onigashima Everyeye Anime

Nonostante la sua ridotta importanza all’interno del manga da qualche arco narrativo a questa parte, i fan non hanno mai dimenticato Nico Robin e i suoi momenti più iconici all’interno del mondo di ...Doflamingo e Crocodile diventano due personaggi di Jojo. Ecco i due da ONE PIECE passare a una posa in stile Araki.