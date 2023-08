Omofobia? Se i generali sposano Putin Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) In attesa che la parabola politica si compia e che il generale Vannacci annunci la propria candidatura alle prossime elezioni europee, pare ormai chiaro che a suscitare la reazione dello Stato Maggiore dell’Esercito non siano state le sue tesi sugli omosessuali, ma quelle sue la Federazione russa. E non da oggi. Sul Quotidiano nazionale, Bruno Vespa ha scritto che il pluridecorato generale era finito a guidare l’Istituto geografico militare a causa delle sue posizioni “estremamente favorevoli amaturate nel periodo in cui è stato addetto militare a Mosca dal febbraio 2021”. Posizioni solo in parte affiorate nelle pagine del suo libro, quando racconta con toni idilliaci le condizioni di vita delle donne russe a Mosca. Una città sicura, a differenza delle nostre. Perciò, chiosa il generale, “se la democrazia non riesce a dare risposte ...