Omicidio di Mapello | a 4 mesi dal ritrovamento del cadavere | lunedì i funerali di Stefania Rota

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 agosto 2023). Finalmenteriposerà in pace.(28 agosto) alle 15, alla parrocchiale di, sarà celebrato il suo funerale. Per dueil suoè rimasto in casa, fino a quando le amiche si sono insospettite per la sua assenza ed hanno avvertito i carabinieri. Poi sono partite le indagini e il corpo della donna, 62 anni, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ilè stato sottoposto ad esami e perizie e solo venerdì 25 agosto il magistrato ha rilasciato il nullaosta alla sepoltura.è stata uccisa all’interno della sua abitazione, al civico 28 di via XI Febbraio a. Il corpo, in avanzato ...