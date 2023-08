Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Innsbruck chiede 15 milioni per ospitare le gare di bob

(Di domenica 27 agosto 2023) Continuano le grane intorno alleinvernali di. Non ci sono i tempi tecnici per usare il budello did’Ampezzo, poiché rirebbe una ristrutturazione e il bando è rimasto deserto. Inoltre l’ultima stima dei costi, svelata dal governatore Zaia, supererebbe i 100di euro. Verc Felix von Wohlgemuth, il primo cittadino di, come riporta “Il Dolomiti”, ha spiegato che il budello di Igls necessita di interventi per 27di euro già finanziati da stato, regione e città per il completamento della parte finale della pista. Il contributo richiesto, per la parte relativa a tribune e attrezzature, all’Italia si può stimare tra i 12.5 e i 15di euro e del ...

Una serie di foto documentano la situazione: lavori di ristrutturazione in ritardo, pista invasa dalle erbacce e spogliatoi usati come dormitori ...CORTINA - Il nuovo Sliding center di Cortina, se realizzato, passerà alla storia come “tempesta Zaia”: è uno degli slogan delle associazioni ambientaliste ...