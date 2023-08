Non verrà tradita | Meloni avanti fino alla fine | la profezia sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Il governodurerà 5 anni e nessuno degli alleati tradirà la premier: questa l'opinione degli italiani sulla base del sondaggio realizzato da Lab21.01, che sarà presentato questa sera durante "La Piazza" di Affaritaliani, in corso a Ceglie Messapica. In particolare, il 73,4% degli italiani è convinto che l'esecutivo reggeràdella legislatura, non cadendo nemmenoprova delle elezioni europee. Inoltre, secondo il 55,7% degli intervistati, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani non tradiranno la premier. Secondo la rilevazione, la fiducia nell'esecutivo continua a essere molto alta: il 57,8% ritiene che il programma annunciato dal centrodestra nella campagna elettorale di un anno fa sia stato mantenuto.domanda sulle priorità su cui dovrebbe ...