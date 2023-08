Non difendere i musei è regalarli ai vandali | scatta l' allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Veramente paradossale la tesi di Stefano Massini che ieri ha stigmatizzato dalle pagine di Repubblica le misure messe in atto dalla Galleria degli Uffizi e dal Ministero della Cultura per preservare il patrimonio artistico del museo fiorentino. Misure che prevedono l'utilizzo di agenti e forze dell'ordine, presumibilmente armate per prassi convenzionale e non certo per far fuori a freddo i. Paradossale è soprattutto l'idea che le armi non dovrebbero avere nulla a che fare con l'arte, che di per sé sarebbe pura ed aliena da qualsiasi richiamo, seppure indiretto, alla violenza. Fermo restando che è lo Stato ad avere l'uso legittimo della violenza, proprio a scopo dissuasivo e civile, l'arte, per quanto autonoma, non può certo vivere in una dimensione che è astratta dalla vita. Essa riflette ma non distorce la realtà, è di questo mondo e non di un mondo popolato ...