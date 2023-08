Noi siamo la conseguenza del passato dei nostri genitori

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 27 agosto 2023) La mamma non è invincibile, e questo pensiero mi destabilizza in modo infantile. Potrebbe morire. Potrebbe non tornare più quella di prima con la memoria intatta. Se così fosse, cosa perderebbe? Lei è la custode di tutti isegreti di famiglia. E se avesse avuto altre cose da dirmi, altre domande che si aspettava da me? La verità su quanto è realmente accaduto in un bosco lontanissimo, sul finire di un’estate assolata del 1971, mi è stata strappata in modo brutale e inaspettato. Si sente inclinata anche lei, sul punto di cadere dentro qualcosa. Ma non è certa che questa sensazione abbia a che fare con il pavimento. Lo sguardo della mamma si faceva stranamente distante, un po’ come è successo ieri, durante il nostro viaggio in auto verso Foxcote: è convinta che io non riesca a vedere dietro quei suoi occhialoni scuri, invece ci riesco eccome. Il mio sguardo ...