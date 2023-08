Nina Moric | “Come fanno i poveri ad essere grassi?”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 27 agosto 2023) L’indomabile, modella originaria della Croazia, sembra avere una propensione per le gaffe, in particolare sui social media. La sua ultima bravata, pubblicata il 5 settembre su Twitter, ha innescato un vortice di reazioni da parte degli utenti. Ha twittato: “Ma iad?”, una domanda che ha suscitato molte risposte aggressive. Il post controversosembra avere un talento speciale nel suscitare reazioni forti sul web. Il suo post del 5 settembre ha indubbiamente offeso un vasto numero di lettori, indipendentemente dal loro peso. Molti hanno cercato di spiegare a, che certamente non ha problemi economici,spesso gli alimenti ...