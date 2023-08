Niamey caccia l’ambasciatore francese | l’Unione africana caccia Niamey

(Di domenica 27 agosto 2023)della Francia se ne vada. Ma solo quello della Francia. Ennesimo colpo di scena nell’atmosfera sospesa, alla Aspettando Godot (come scrive dail missionario italiano Mauro Armanino), che first appeared on il manifesto.

...allertava gli Stati Uniti che Prigozhin era adi preda. La formidabile segretaria di stato ad interim Victoria Nuland, che ha ideato il colpo di stato del 2014 in Ucraina, si è recata a......agosto migliaia di persone hanno manifestato davanti alla base francese all'aeroporto di(...investirsi in una regione che hanno per molto tempo trascurato poiché era la nostra "riserva di"......maliano ha annunciato l'invio di una delegazione ufficiale congiunta Mali/Burkina Faso aper ... Taiwan trema, dalla Cinain volo e navi da guerra: allarme rosso Il Consiglio Nazionale per ...

Il Niger caccia gli ambasciatori di Francia, Germania e Usa. Ma ... Secolo d'Italia

(La Sicilia) La giunta militare che ha preso il potere in Niger dopo il colpo di stato dello scorso 26 luglio ha ordinato all’ambasciatore francese a Niamey, Sylvain Itté, di lasciare il paese entro ...