Napoli-Sassuolo | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 27 agosto 2023) Due partenza completamente opposte. I padroni di casa odierni andranno a caccia di bellissime conferme, mentre gli ospiti cercheranno di sovvertire il primo, negativo, verdetto emerso nella giornata d’esordio inA. I ragazzi di Rudi Garcia hanno sconfitto il neopromosso Frosinone in terra laziale (1-3) il finale dopo essere andati sotto nel punteggio: ci ha pensato il duo Politano-Osimhen a togliere le castagne dal fuoco al tecnico francese che ha esordito in gare ufficiali con gli azzurri regalandosi una vittoria. Meno idilliaco l’inizio di Alessio Dionisi: i neroverdi sono impattati in casa contro l’Atalanta che ha vinto 2-0 al Mapei Stadium. Ecco le ultime con lee latv di, ...

Rudi Garcia, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di questa sera contro ilRudi Garcia, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di questa sera contro il. Ecco la lista. CONTINI Nikita GOLLINI Pierluigi MERET ...Ieri Barry Whelan, il manager del Chucky, è anche stato aper discutere della questione, ma ...sarà regolarmente convocato da Garcia per la partita in programma alle 20.45 con il. In un ...Perchénon è una partita ma uno stato d'animo , è la rappresentazione scenica di un'emozione che sta ancora lì, si può coglierla negli angoli più remoti della memoria, che sanno ...

Niente sold out al Maradona per Napoli-Sassuolo, il debutto interno dei campioni d'Italia. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, ci saranno probabilmente circa quarantamila spettatori ...Il Napoli tornerà in campo questa sera nel match di campionato contro il Sassuolo, prima gara stagionale degli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. L'edizione quotidiana de La Gazzetta dello ...