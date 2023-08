Napoli-Sassuolo | Rudi Garcia | ‘Kvaratskhelia è l’Asso nella Manica per il Secondo Tempo”

Con questo pareggio la Juventus frena e perde già terreno dal Milan a punteggio pieno con Inter eche in caso di vittoria contro Cagliari esalirebbero a punteggio pieno come i ...Ora in campo Lazio - Genoa (in diretta su Sky) e. Il turno si chiude domani, lunedì 28 agosto, con Salernitana - Udinese alle 18.30 e Cagliari - Inter alle 20.45. Ieri il Milan ha ...Dopo la vittoria contro il Frosinone nella 1giornata, ilfa ritorno allo stadio Maradona da campione d'Italia, ospitando il. Gli azzurri scenderanno in campo con il tricolore sulla maglietta e la voglia di ricominciare da dove si erano ...

Napoli-Sassuolo 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Tutto pronto per Napoli-Sassuolo, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A. Esordio al Maradona per gli uomini di Garcia, che ritrovano Kvaratskhelia dopo l'assenza contro il Frosinone ...Napoli Sassuolo Tv - Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 2a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo al Maradona per la partita casalinga de ...