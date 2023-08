Napoli-Sassuolo oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 27 agosto 2023) Siamo giunti alla domenica della seconda giornata dellaA 2023-2024 che ci proporrà undi grande interesse. La partita, che si giocherà alle ore 20.45 al Maradona di, infatti, potrebbe darci risposte importanti sulla prima fase di campionato delle due squadre. I nero-verdi allenati da mister Alessio Dionisi sono reduci da una sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Atalanta e cercheranno di riscattarsi per dimostrare di poter essere nuovamente pronti per vivere una stagione tranquilla. Laurientè e Pinamonti guideranno l’attacco, con Maxime Lopez a dettare i tempi. Dall’altra parte, invece, il. La squadra campione in carica, guidata dal neo-mister Rudi Garcia ha vinto per 3-1 in casa del Frosinone all’esordio e cercherà in tutti i modi di proseguire nel proprio cammino ...

Il secondo turno prosegue domenica con Juventus - Bologna e Fiorentina - Lecce alle 18.30, Lazio - Genoa (in diretta su Sky) e Napoli-Sassuolo alle 20.45. Si chiude lunedì con Salernitana - Udinese. Corse straordinarie della metropolitana Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli-Sassuolo, in programma domenica 27 agosto alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

