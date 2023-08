Napoli-Sassuolo | le ultime sulla formazione | la scelta su Natan

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 agosto 2023) Tra poco più di 24 ore ci sarà l’esordio al Diego Armando Maradona delcontro il. Garcia arriva al match con alcuni dubbi dida sciogliere. La squadra guidata da Rudi Garcia si prepara a scendere in campo nel suo esordio stagionale al Maradona. I campioni d’Italia ospiteranno il, che è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta. Il tecnico del club partenopeo deve ancora scegliere l’undici iniziale, e si porterà a ridosso del match alcuni ballottaggi. I dubbi di Rudi Garcia verso il match contro ilRudi Garcia si avvicina all’impegno contro ilcon alcuni dubbi di. In casadovrebbe rivedersi dal 1? minuto Khvicha Kvaratskhelia per il suo esordio stagionale, ma in altre zone di campo ...