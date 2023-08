Napoli-Sassuolo | le formazioni ufficiali | out Kvaratskhelia!

(Di domenica 27 agosto 2023) Alle 20:45 andrà in scena: in questo articolo, dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre, scopriremo insieme leche scenderanno in campo per questa seconda giornata di Serie A. I padroni di casa ritornano al Maradona dopo la festa scudetto. Gli azzurri vorranno bissare la vittoria ottenuta la prima giornata contro il Frosinone. Rudi Garcia si presenterà davanti al suo nuovo pubblico con l’ormai classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Meret mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo ritorna dal primo minuto Anguissa; completeranno il reparto Lobotka e Zielinski. Il tridente d’attacco sarà composto da Politano, Osimhen e Raspadori. Ancora out Kvaratskhelia. Gli ospiti dovranno invece riscattare il primo passo falso del ...

Dopo la vittoria contro il Frosinone nella 1giornata, ilfa ritorno allo stadio Maradona da campione d'Italia, ospitando il. Gli azzurri scenderanno in campo con il tricolore sulla maglietta e la voglia di ricominciare da dove si erano ...Tramite i profili social ufficiali, ilha condiviso la formazione ufficiale che scenderà in campo contro il(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Comments commentsTramite i profili social ufficiali, la SSCha condiviso la formazione ufficiale che scenderà in campo contro il. Comments comments

Napoli-Sassuolo 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Napoli Sassuolo Tv - Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 2a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo al Maradona per la partita casalinga de ...Nel pre partita di Napoli-Sassuolo, Andrea Carnevali ha rilasciato delle dichiarazioni su Domenico Berardi, out per il match del Maradona ...