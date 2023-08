Napoli-Sassuolo | diramata la lista dei convocati | la decisione su Lozano

La SSCha comunicato la lista dei calciatori convocati da mister Garcia per la gara della seconda giornata del campionato di Serie A contro ilal Maradona. PORTIERI: Meret, Gollini, Contini; ...... Hirving Lozano - Alessandro Buongiorno Convocati: Lozano c'è, Demme no. Ilha diramato l'elenco dei convocati per il match di stasera e come già a Frosinone non c'è spazio ...Rudi Garcia è concentrato nel preparare la sfida di questa sera, a dispetto di tutte le voci di mercato che gravitano intorno al club azzurro. Il tecnico francese ha la rosa al completo per la seconda giornata di campionato. In attacco ha ...

Rieccoli, a 84 giorni di distanza dalla memorabile festa dello scorso 4 giugno al Maradona, in cui i giocatori del Napoli furono incoronati ufficialmente campioni d’Italia davanti ai loro tifosi.Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Sassuolo, gara in programma alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. Gruppo quasi al completo, solo due assene.