Napoli-Sassuolo 2-0 | gol di Osimhen e Di Lorenzo

(Di domenica 27 agosto 2023) Una rete per tempo, i campioni d'Italia vincono senza problemi Ilbatte ilper 2-0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia si impongono con il gol di, a segno su rigore, e con la rete di Di. Gli azzurri hanno 6 punti dopo 2 partite, ilè ancora fermo a zero. Pronti, via e ilbussa. Dicrossa, Raspadori conclude: palo dopo un minuto e il copione è già chiaro. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 15? con il rigore che l’arbitro assegna, dopo il ricorso al Var, per il contatto tra Boloca e Politano.non sbaglia dal dischetto, 1-0. Ilnon punge, ilpuò gestire il ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Osimhen, Di Lorenzo, Consigli FLOP: Lopez, Pinamonti ...Ilha battuto il2 - 0 al Maradona in un match della 2/a giornata della Serie A. Per gli azzurri decidono Osimhen su rigore al 16 'e Di Lorenzo al 64'. A Roma il Genoa batte la Lazio 1 - ..., la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le pagelle del. Top e flop di, il tabellino ...

