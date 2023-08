Napoli-Sassuolo 2-0 | gol di Osimhen e Di Lorenzo

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia si impongono con il gol di, a segno su rigore, e con la rete di Di. Gli azzurri hanno 6 punti dopo 2 partite, ilè ancora fermo a zero. Pronti, via e ilbussa. Dicrossa, Raspadori conclude: palo dopo un minuto e il copione è già chiaro. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 15' con il rigore che l'arbitro assegna, dopo il ricorso al Var, per il contatto tra Boloca e Politano.non sbaglia dal dischetto, 1-0. Ilnon punge, ilpuò gestire il match in scioltezza senza forzare. Al 34' Anguissa, ...

Commenta per primo Giovanni Di Lorenzo, capitano del, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta colper 2 - 0 con un suo gol: 'Siamo maturati tanto nella gestione del pallone, già dallo scorso anno. Contro ilsono ...Commenta per primo Alessio Dionisi, tecnico del, ha commentato così la sconfitta per 2 - 0 contro ilai microfoni di Dazn : 'Dopo la prima parte, siamo usciti e pian pianino stavamo facendo qualcosa di buono. Abbiamo avuto un'...Leggi anche2 - 0, a segno Osimhen e Di Lorenzo I partenopei agguantano Milan e Verona a punteggio pieno in vetta alla classifica. Resta ferma a zero la formazione di Dionisi, in ...

Il Napoli batte il Sassuolo 2-0, decisive le reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Si tratta della prima vittoria del partenopei allo stadio Maradona nella Serie A 2023/24. Da segnalare un ...Va sfruttato, sono contento di lui perché lavora tanto per la squadra" le parole del tecnico. Vedi anche Serie A Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: Osimhen e Di Lorenzo mandano ko gli emiliani E un ...