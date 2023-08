Napoli-Sassuolo 2-0 | Garcia | “Potevamo segnare di più | Kvaratskhelia sta meglio”

(Di domenica 27 agosto 2023) “Il nostro problema non è aver vinto. Non abbiamo preso gol, mafaresul piano offensivo. Il nostro grande problema di questa sera è che non abbiamo inquadrato tanto la porta, se non prendi la porta non fai gol”. Queste le parole del tecnico delRudial termine del match vinto 2-0 contro il. “Oggi ho scelto l’esperienza di Juan Jesus – ha ribadito ai microfoni di DAZN -, è un giocatore di qualità e un leader di questa squadra. Dal minuto 30 al minuto 45 abbiamo lasciato troppo la palla al, peccato per Raspadori che ha colpito il palo. Il rigore? È successo a tanti grandi giocatori di sbagliare. Mi è piaciuto il fatto che Osimhen abbia lasciato il pallone a Raspadori”. Il tecnico ha poi proseguito analizzando il ritorno di ...

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta col Sassuolo per 2-0 con un suo gol: 'Siamo maturati tanto nella gestione del pallone, già dallo scorso anno.' Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato così la sconfitta per 2-0 contro il Napoli ai microfoni di Dazn: 'Dopo la prima parte, siamo usciti e pian pianino stavamo facendo qualcosa di buono. Abbiamo avuto un'...'

Il Napoli raggiunge Milan e Verona a punteggio pieno in testa alla classifica. I campioni d'Italia hanno battuto per 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Neroverdi rimasti in 10.