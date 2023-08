Napoli-Sassuolo 2-0 | Dionisi | “Male nel primo tempo | siamo usciti bene alla distanza”

(Di domenica 27 agosto 2023) “Dopo la prima parte iniziale, abbiamo fatto quello che volevamo, stavamo uscendoe abbiamo avuto delle situazioni dove potevamo imbucare, abbiamo anche sprecato un’occasione. Peccato, dopo se giochi dieci contro undici contro ildiventa una montagna da scalare. Espulsione? Non so cosa abbia detto Lopez all’arbitro”. Queste le parole di Alessiodopo il ko esterno contro ilper 2-0. “Nella partita si è creata un’altra partita, in quel momento lì i ragazzi hanno fatto quello che potevano fare. C’è nervosismo? Di sicuro l’apertura del mercato non aiuta un club come il nostro, spesso chiacchierato. Abbiamo ragazzi giovani che devono crescere, stiamo recuperando diversi giocatori. Servirà più, questa sarà una stagione difficile rispetto a quella precedente”. ...

La prima volta al Maradona con lo scudetto cucito sulle magliette finisce bene per ilche batte il(2 - 0) con gol di Osimhen su rigore nel primo tempo e di Di Lorenzo il quale sfrutta nella ripresa un assist di Kvaraskhelia. La strada per gli azzurri, che già appare in ...Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida del Maradona contro ilAlessio Dionisi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida del Maradona contro il. Le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto quello che potevamo contro ...Commenta per primo2 - 0: Consigli 6 : senza colpe sulle reti del, buono il riflesso al 76' sul colpo di testa di Osimhen. Toljan 6 : prestazione positiva tutto sommato, è attento ...

Osimhen apre su rigore, Di Lorenzo finisce la pratica. In mezzo anche un rigore sbagliato da Raspadori DOMINIO - Al Maradona va in scena Napoli-Sassuolo. I campioni d’Italia, alla prima in casa, sono ...Il Napoli ha battuto il Sassuolo per 2-0 ed il capitano partenopeo Di Lorenzo ha parlato dell'intesa con il compagno di fascia Politano ...