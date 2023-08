Napoli | Garcia | «Potevamo fare meglio in qualche situazione d’attacco»

(Di domenica 27 agosto 2023) Rudi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita casalinga contro il Sassuolo Rudi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita casalinga contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni: «Osimhen? Ha ragione. Il problema nostro non era la vittoria o i sei punti, main attacco egol in più. Siamo stati poco precisi e i dati parlano chiaro. Natan ha bisogno di tempo prima di potersi inserire e imparare la lingua oltre che il nostro calcio. Ho scelto Juan Jesus al momento e devo dire che ha risposto bene alle mie domande. Non abbiamo sofferto tantissimo anche se abbiamo lasciato troppo la palla al Sassuolo in alcuni ...

inizialmente manda in campo assieme Politano e Raspadori e tiene in panchina Kvaratskhelia ... Iltrova il gol del vantaggio al 16' con un calcio di rigore trasformato da Osimhen e ...7 : bisognava cambiare i primi 20 minuti, l'approccio alla gara rispetto al match di Frosinone. Così è stato, ilin avvio è stato travolgente trovando meritatamente il vantaggio. Per il ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (45' s.t. Ostigard), Mario Rui; .... SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca (16' s.t. Racic), Lopez;...

In mezzo anche un rigore sbagliato da Raspadori DOMINIO - Al Maradona va in scena Napoli-Sassuolo. I campioni d’Italia, alla prima in casa, sono a caccia del secondo successo di fila. La squadra di ...Ottima prova del Calcio Napoli contro il Sassuolo: Osimhen e Di Lorenzo i marcatori. Prima in casa per i campioni d'Italia. Stadio pienissimo e atmosfera di ...