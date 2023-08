Napoli | Di Lorenzo | 'C'è tutto per fare una bella stagione | più offensivo con Garcia'

La prima volta al Maradona con lo scudetto cucito sulle magliette finisce bene per ilche batte il Sassuolo (2 - 0) con gol di Osimhen su rigore nel primo tempo e di Diil quale sfrutta nella ripresa un assist di Kvaraskhelia. La strada per gli azzurri, che già appare in ...Laurienté 6 : quando si accende dà la sensazione di poter diventare l'unico vero pericolo per ilma di fronte si ritrova Diche non lo fa passare mai (16' s.t. Ceide 5,5 : si perde l'...Commenta per primo- Sassuolo 1 - 0: Meret 6 : serata tranquilla, i suoi compagni non gli fanno pervenire pericoli. Di7,5 : c'è un treno sulla fascia destra delche non si ferma mai. Va fortissimo fin da subito quando serve Raspadori che scheggia il palo e sul vantaggio azzurro trova di tacco Politano ...

Il Napoli va con Osimhen e Di Lorenzo: Sassuolo ko Sky Sport

Vince 2-0 il Napoli contro il Sassuolo. Osimhen apre su rigore, Di Lorenzo finisce la pratica. In mezzo anche un rigore sbagliato da Raspadori DOMINIO - Al Maradona va in scena Napoli-Sassuolo. I ...Ottima prova del Calcio Napoli contro il Sassuolo: Osimhen e Di Lorenzo i marcatori. Prima in casa per i campioni d'Italia. Stadio pienissimo e atmosfera di ...