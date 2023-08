My Home My Destiny | Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2023 | Nermin e Benal alleate Zeynep è in pericolo?

Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda su Canale5 il 28 agosto 2023 , alle ore 15.45 , Nermin scoprirà che Benal è incinta e che il figlio che porta in grembo è di Mehdi. Le due donne si alleeranno , sperando che il ...MyMytorna domani, lunedì 28 agosto 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con la prima puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir: sabato 2 ...MyMy: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.

My Home My Destiny, Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep e Mehdi a letto insieme, esplode la passione! ComingSoon.it

La vita nell'albergo di Nermin sarà meravigliosa per tutti. Trascorreranno il tempo in piscina, andranno a ballare in discoteca, mentre Mehdi e Zeynep avranno l'opportunità di rimanere da soli. Tra ...Le anticipazioni di My Home My Destiny, la serie tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta, trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45, rivelano numerosi colpi di scena ...