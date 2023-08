Mugello | motociclista muore durante una gara amatoriale

Leggi su tg24.sky

Tragedia all'autodromo dela Scarperia, in provincia di Firenze. Unè morto questa mattina dopo essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partecipava alla "Promo racing cup 2023". Si tratta di una serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).