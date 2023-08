MOVIOLA – Juventus-Bologna | Iling su Ndoye | per Di Bello non è rigore | Motta è una furia

(Di domenica 27 agosto 2023) Ennesimo episodio dain, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Thiagonon si accontentano dello 0-1 e attaccano in contropiede alla ricerca del secondo gol, Zirkzee calcia in posizione defilata, la palla viene ribattuta da Perin e rimane nell’area piccola.arrivano sulla sfera, con il giocatore delche è davanti e ha preso posizione, viene steso dall’esterno bianconero ma per Dinon è calcio di. La panchina delè una: volano cartellini, espulso un collaboratore di Thiagoe ammonito lo stesso allenatore. Il Var non interviene. Episodio che farà molto ...

